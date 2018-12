Bergen bij de vleet in 'korte' Vuelta 2019 20 december 2018

00u00 0

In Alicante is gisteren de Ronde van Spanje 2019 officieel voorgesteld. De 74ste editie start op zaterdag 24 augustus met een ploegentijdrit over 18 kilometer in en rond Torrevieja en telt liefst zeven bergetappes en vier heuvelachtige ritten, goed voor in totaal negen aankomsten bergop. Spectaculair wordt vooral de negende rit in Andorra, amper 96,6 kilometer lang en finishend in Cortals d'Encamp. Na de eerste rustdag (2 september) wordt tussen Jurançon en Pau een individuele tijdrit van 36,1 kilometer gereden. Met een totaal van 3.272,2 kilometer is de Vuelta een stuk korter dan de Giro (3.518,5 km) en de Tour (3.460 km). De opvolger van Simon Yates is op zondag 15 september gekend in Madrid. Onder meer Nairo Quintana, Alejandro Valverde, Steven Kruijswijk en bergkoning 2018 Thomas De Gendt hebben hun deelname al bevestigd. (JDK)

Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN