Berge weigert Sheffield United 16 juli 2019

Tot nader order blijft Sander Berge een speler van Racing Genk. Promovendus in de Premier League Sheffield United bracht een officieel bod uit bij Genk op de 21-jarige middenvelder, maar Berge bedankte vriendelijk voor het aanbod. Sheffield United eindigde vorig seizoen tweede in de Championship en promoveerde zo rechtstreeks naar de Premier League. Berge mikt hoger dan een nieuwkomer op het hoogste niveau in Engeland. In Genk is er met Berge de afspraak gemaakt dat hij weg mag voor de juiste prijs. Genk hoopt om en bij de 25 miljoen te vangen voor hun Noorse international. Ook Brighton, dat eerder al Trossard wegplukte in Genk, toont interesse. (KDZ/KTH)