Berge mogelijk in Genkse selectie 19 mei 2018

De ziekenboeg van Racing Genk is helemaal leeg. Bryan Heynen, herstellend van een kruisbandletsel, maakte een deel van de training vol. "Een historische dag", lachte Philippe Clement. "Voor het eerst sinds mijn komst was iedereen fit." Voor Heynen komt morgen te vroeg, Sander Berge zit mogelijk wel in de kern. "Hij zou kunnen invallen, alleen bekijken we of dat opportuun is voor hem en de ploeg. Die beslissing valt morgen (vandaag, red)." Berge staat sinds 25 oktober langs de kant met een hamstringblessure. (KDZ)