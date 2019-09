Exclusief voor abonnees Berge leidt Noren naar zege 06 september 2019

In groep D speelden Ierland en Zwitserland gelijk en profiteerde Denemarken optimaal met een vlotte 0-6-overwinning in Gibraltar. Ook buurland Zweden won in groep F met sprekend gemak van de Faeröer (0-4), terwijl groepsleider Spanje na een lastig bezoek aan Roemenië nog steeds ongeslagen is (1-2) met goals van Ramos en Alcacer. Sander Berge (KRC Genk) zette Noorwegen dan weer op weg naar de zege tegen Malta (2-0). Slechts één match in groep G, waar Israël niet verder kwam dan een 1-1-gelijkspel tegen Noord-Macedonië. Eerder gisteravond won groepsleider Italië in groep J ondanks een vroege achterstand met 1-3 in Armenië. Het team van Mancini behoudt het maximum van de punten. Nog in die groep versloeg Finland Griekenland (1-0) en deed Bosnië-Herzegovina zijn werk tegen Liechtenstein (5-0)

