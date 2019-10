Exclusief voor abonnees Berge "Ik dacht: ik trap maar eens" 31 oktober 2019

Scoren doet hij niet vaak, maar als hij het doet is het belangrijk. Sander Berge bezorgde Racing Genk een belangrijk punt tegen Antwerp. Zijn knal in de slotfase deed ons terugdenken aan zijn schicht in de Europa League tegen Besiktas bijna een jaar geleden. Toen wiste hij een goal van Quaresma uit en bezorgde hij Genk het punt dat hen op weg zette naar de groepswinst. "Ik trap misschien te weinig naar doel", lachte Berge na afloop in de mixed zone. "In de tien minuten voordien had ik al een paar voorzetten in de zestien gedropt, maar de verdedigers van Antwerp kopten alles weg. Daarom dacht ik: 'waarom ga ik niet eens voor eigen succes?' Wel het resultaat mocht er zijn. Ik denk dat ik vanaf nu sneller een keertje mijn eigen kans zal gaan." (KDZ/KDC)

