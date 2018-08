Berg zomerjassen blijft onverkocht Want mannen kopen niks als ze 't niet nodig hebben 07 augustus 2018

00u00 0

Het uitblijven van regen en koele temperaturen zorgt ook voor kopzorgen in de retailsector. De zomerjassen voor mannen blijven immers met stapels liggen in de winkels: mannen hebben hun winterjas meteen ingeruild voor een luchtige zomeroutfit. "Het is een typisch mannelijke eigenschap die ons de das omdoet: mannen kopen alleen kleding als ze die nodig hebben", klinkt het bij herenmodezaken. T-shirts en korte broeken doen het dus wel goed. Shoppers met een langetermijnvisie kunnen misschien wel profiteren van de afprijzingen op zomerjassen - voor mocht het dit najaar toch frisser worden. (YDS)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN