Exclusief voor abonnees Beresterke Alaphilippe slaat Belgische dromen aan diggelen 09 juli 2019

00u00 0

Wout van Aert, Mike Theunissen, Jasper Stuyven, Tim Wellens: allemaal droomden ze van een ritzege, allemaal botsten ze op een superieure Julian Alaphilippe. De 27-jarige Fransman was niet te houden en won voor de derde keer in z'n carrière een Touretappe. Voor het eerst levert hem dat ook de gele trui op. De kans is groot dat hij die de komende dagen mag aanhouden.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis