Bereken wat je woning op Airbnb waard is 17 februari 2018

Via Airbnb kan je een extra zakcentje verdienen door een kamer of je hele huis te verhuren. Hoeveel dat precies opbrengt, kan je vanaf nu berekenen met een nieuwe tool, een online rekenmachine van de Amerikaanse start-up Eliot & Me. Op de website voer je eerst je adres in. Eliot & Me geeft dan automatisch een verhuurprijs die gebaseerd is op twee slaapkamers en één badkamer. Door op 'Edit' te klikken, kan je die gegevens aanpassen naar het aantal personen dat bij jou kan overnachten en het beschikbare aantal slaap- en badkamers. Het bedrijf baseert zijn schatting op verschillende omstandigheden: hoog- en laagseizoen, weersvoorspelling, jaarlijkse trends, en geplande evenementen in de omgeving. Bovendien kijkt het naar andere woningen die in jouw directe omgeving verhuurd worden om de huurprijs te bepalen. Je kunt de handige tool voor elk adres ter wereld gebruiken, dus ook voor adressen in België.

