Exclusief voor abonnees Berahino maakt een goede beurt Zulte Waregem - Cercle Brugge 2-2 06 juli 2020

00u00 0

Saido Berahino (26), drie jaar geleden door Stoke City voor bijna 14 miljoen overgenomen van West Brom en vorige zomer voor 'maar' 5 miljoen binnengehaald door Zulte Waregem, is nog altijd op post ook al liet hij in coronatijden weten dat hij wat graag weer bij Stoke zou voetballen. Maar de Engels-Burundese aanvaller was ondanks zijn vroegere reputatie plichtsbewust present op de eerste training en liet zich tijdens de eerste oefenwedstrijd ook van zijn goede kant zien. Berahino was een lichtpunt in een gezapige oefenpot, goed voor twee knappe goals.

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen