Berahino hoopt in Engeland te blijven

Saido Berahino (26) behoort niet tot de groepjes van zes die de training bij Zulte Waregem hebben hervat. Hij verblijft nog in de Midlands, in de buurt van zijn vorige club Stoke City. Bij Essevee loopt zijn contract nog een jaar, maar in de Engelse pers solliciteert de Burundese Brit naar een club. "Ik heb in België een uitstekende relatie met de coach, maar mede door de coronatijden zal de club willen cashen", zegt hij. In Waregem is het geen geheim dat de club wat voelt voor een transfer. Vijf jaar geleden stond zijn marktwaarde nog op 15 miljoen, nu wordt dat als het even meezit nog 3 miljoen. "Het is tijd om weer in de Championship te spelen", zegt Berahino, al is er ook interesse uit Frankrijk en Rusland.

