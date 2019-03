Bepakt en bezakt naar huis na 20 maanden cel 23 maart 2019

Om 9.15 uur gisterochtend is Mehrnaz Didgar door de gevangenis van Hasselt aan de deur gezet. Letterlijk. De neurochirurge die in juli 2017 haar 14-jarige dochter vermoordde, sleepte haar spullen in enkele dozen en plastic zakken naar buiten. Ze installeerde zich eenzaam op een bankje in de lentezon, in afwachting van de komst van haar advocaten en een vriendin. De 51-jarige vrouw zag er moe uit, maar ze was vrij.

