Benzine weer onder 1,5 euro per liter 20 juli 2018

Benzine tanken wordt vanaf vandaag een beetje goedkoper dankzij een terugval van de olieprijzen. Wie benzine 95 tankt, betaalt nog maximaal 1,482 euro (-2,4 cent) per liter. Het is de eerste keer in ruim twee maanden dat de maximumprijs lager ligt dan 1,5 euro per liter, zo blijkt uit gegevens van de Petroleumfederatie. Het gaat hier om maximumprijzen. De kans is groot dat in veel stations de prijzen voor benzine al onder de kaap van 1,5 euro per liter zijn gedoken. Benzine 98 (E10) wordt 3,4 cent per liter goedkoper, waardoor de maximumprijs vanaf vandaag 1,565 euro per liter bedraagt. Ook stookolie wordt goedkoper. Wie minstens 2.000 liter bestelt, betaalt hoogstens 0,674 euro per liter.