Benzine was in twee jaar niet zo goedkoop

28 december 2018

De prijs voor benzine staat op het laagste peil in ruim twee jaar. De daling was vooral de voorbije weken spectaculair. Voor een liter benzine 95 betaal je nu 1,329 euro, twee jaar geleden was dat 1,360 euro. Super 98 kost nu 1,406 euro per liter, tegenover 1,427 euro op 1 december 2016. De prijsdalingen komen door de crashende koers van ruwe olie op de internationale markt. Een vat ruwe Brent-olie kostte woensdag voor het eerst sinds de zomer van vorig jaar minder dan 50 dollar. De vertragende economie en een hogere productie in de VS doen de prijs dalen. Die mooie lage prijzen gelden niet voor diesel, omdat de Belgische regering het gebruik van die brandstof wil ontmoedigen en er dus hogere accijnzen op heft. Diesel is nu duurder dan benzine en 16% duurder dan twee jaar geleden.

