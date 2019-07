Benzine na één jaar weer duurder dan diesel PhG

04 juli 2019

05u00 5 De Krant Voor het eerst in een jaar zit de prijs van diesel opnieuw op hetzelfde niveau als die van benzine. Aan sommige pompen is diesel zelfs alweer goedkoper en loopt het verschil al op tot bijna 10 cent per liter. In november vorig jaar was benzine nog 13 cent goedkoper.

Dat was opmerkelijk, omdat diesel veel jaren lang de goedkoopste brandstof was - tot een accijnsverhoging daar in juli vorig jaar verandering in bracht. Sinds enkele maanden is de prijs van de benzine echter beginnen te stijgen, terwijl die van diesel min of meer gelijk bleef. Het gevolg is dat beide brandstoffen nu op zowat gelijke hoogte zitten. (PhG)