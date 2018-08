Benzine goedkoper, stookolie duurder 14 augustus 2018

Benzine tanken wordt vandaag iets goedkoper, stookolie wordt dan weer een beetje duurder. Dat meldt de FOD Economie. Voor benzine 95 (E10) moet nog maximaal 1,517 euro per liter betaald worden, een daling met 2,3 eurocent. Voor benzine 98 is dat 1,594 euro per liter, 1,6 eurocent minder. Voor stookolie stijgen de prijzen een beetje. Bij bestellingen van meer dan 2.000 liter gaat de maximumprijs met 1,75 eurocent omhoog, tot 0,711 euro per liter.