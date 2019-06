Exclusief voor abonnees Benzine en diesel goedkoper 06 juni 2019

Tanken wordt vandaag goedkoper. De maximumprijs voor een liter benzine 95 (E10) daalt met 4,7 cent tot 1,4970 euro per liter. Benzine 98 (E5) kost maximaal 1,5370 euro per liter, of een daling met 5,6 cent per liter. De maximumprijs voor een liter diesel (B7) daalt met 4,2 cent tot 1,4860 euro per liter. Aanleiding voor de prijsdalingen is het goedkoper worden van olieproducten of biocomponenten op de internationale markten.