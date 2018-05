Benzine duurst in tweeënhalf jaar 09 mei 2018

Benzine wordt vandaag opnieuw duurder, meldt de FOD Economie. Voor benzine 95 E10 betaal je 1,6 eurocent meer, tot maximaal 1,5 euro per liter. Het is van augustus 2015 geleden dat de benzineprijs nog boven 1,5 euro steeg. Voor een liter benzine 98 E10 ligt de maximumprijs op 1,5890 euro per liter. Dat is 1,7 eurocent meer.