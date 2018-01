Benzine, diesel en stookolie duurder 00u00 0

Door indexeringen en accijnzen gaan de maximumprijzen voor benzine vandaag in één klap met 1,5 tot 1,8% de hoogte in. Op een tankbeurt van 50 liter scheelt dat tot 1,30 euro. Ook diesel wordt duurder. De prijs was zaterdag al met 2 eurocent per liter gestegen, nu komt er nog 0,9 eurocent bij. De maximumprijs aan de pomp komt daarmee op 1,401 euro per liter te liggen. Dat is het hoogste niveau sinds oktober 2014. (YDS)