Benteke viert comeback na meer dan 4 maanden 14 januari 2019

Niet onlogisch dat hij nogal roestig oogde. Christian Benteke (28) maakte na vierenhalve maand zijn comeback bij Crystal Palace. Slepende pijn in de knie en vervolgens een operatie hielden hem zo lang aan de kant. 2018 was niet zijn jaar: amper twee goals, tweede WK op een rij gemist, blessure. Bij Crystal Palace geloven ze nog altijd in 'Big Ben', die nog anderhalf jaar onder contract ligt. De club overweegt zijn overeenkomst open te breken. Benteke, die tien minuten voor tijd inviel, kon het tij wel niet keren. Palace verloor met 1-2 van Watford. Kabasele, pas terug na een rugblessure, zat niet in de kern.

