Exclusief voor abonnees Benteke scoort tweede van seizoen 08 juli 2020

00u00 0

Zijn eerste in Selhurst Park sinds april 2018. Christian Benteke scoorde nog eens in eigen huis. Een kans die hij niet kon missen. Een intikker in een leeg doel na defensief gestuntel bij Chelsea. Meer dan de aansluitingstreffer was het niet. Scott Dann trof in blessuretijd de paal. Zouma maaide de bal voor de doorgebroken Benteke weg. Spannend slot. Crystal Palace verloor uiteindelijk met 2-3. Voor Benteke was het de tweede van het seizoen. Michy Batshuayi behoorde voor het eerst sinds de herstart nog eens tot de kern van 20. Hij kwam niet van de bank. (KTH)