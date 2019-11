Exclusief voor abonnees Benteke probeert dan maar met dure jas te scoren 14 november 2019

Christian Benteke (30) vindt al eventjes moeizaam de weg naar doel, maar wat mode betreft is hij mee met de laatste trends. Gisteren verscheen hij in Tubeke voor de eerste training van de Rode Duivels in een opvallende vest waarmee hij zijn collega's qua outfit van de dag de loef afstak. Spierwit met zwarte, fluoroze en fluogroene tinten. De man achter het ontwerp is de Amerikaan Virgil Abloh. Zijn kledingmerk Off-White wordt in de States ook weleens gedragen door onder meer Kanye West, Jay-Z, Drake en Lebron James. Voor de jas van Benteke betaalt u online een bedrag van 1.535 euro. Het 'bijpassende' knalgele tasje heeft een prijskaartje van 740 euro. Een ensemble dat al snel een behoorlijk maandloon kost.

