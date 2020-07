Exclusief voor abonnees Benteke pakt rood na affluiten: einde seizoen 13 juli 2020

Primeur voor Christian Benteke (29). De eerste Rode Duivel in de Premier League die rood krijgt na het laatste fluitsignaal. Ref Martin Atkinson sloot 'Big Ben' uit na een incident met zijn bewaker Ezri Konsa - woorden en wat duw- en trekwerk. Benteke's seizoen zit er meteen op. Hem wacht een schorsing van minstens drie speeldagen. Benteke vervoegt Kabasele, Fellaini en Kompany in de ranking van landgenoten met de meeste rode kaarten: allen hebben ze er drie. Benteke's vorige was bijna zes jaar geleden.