Exclusief voor abonnees Benteke mag nog eens starten, assist Trossard 17 december 2019

00u00 0

Het was van eind augustus geleden, maar Christian Benteke mocht gisteren tegen het Brighton van Leandro Trossard nog eens starten bij Crystal Palace. Het was nog maar de derde basisplaats van de Rode Duivel. Trossard zorgde bij de openingsgoal van Maupay voor de assist, een voorzet in één tijd. Het werd uiteindelijk 1-1. Benteke speelde de hele match, Trossard 84 minuten. (DMM)