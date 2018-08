Benson trekt naar Moeskroen 18 augustus 2018

Racing Genk heeft een oplossing gevonden voor Manuel Benson. De jonge flankaanvaller wordt dit seizoen uitgeleend aan Moeskroen, dat in de huurovereenkomst ook een aankoopoptie kon bedingen. Benson kwam vorig seizoen over van Lierse naar Racing Genk. De stap van 1B naar 1A bleek niet zo evident. Benson speelde nauwelijks en vergaarde ook dit seizoen nog geen minuten in de competitie. Enkel in de return tegen Fola Esch speelde hij 90 minuten. Genk betaalde vorig jaar om en bij het miljoen voor zijn transfer.

HLN