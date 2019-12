Exclusief voor abonnees Benson: "Beetje frustratie in mijn viering, ja" 19 december 2019

De kop is eraf voor Manuel Benson, eindelijk scoorde de man voor wie Luciano D'Onofrio in augustus 3 miljoen euro neertelde zijn eerste voor Antwerp. En hoe. Zeven minuten stond de 22-jarige krullenbol tussen de lijnen, toen hij zijn moment gekomen achtte. Aan de rechterzijlijn kwam de invaller in balbezit, zwenkte voorbij Gavory naar binnen en haalde met zijn linker van even buiten de rechthoek vernietigend uit. "De mooiste treffer uit mijn loopbaan is? Ik hoop er nog een paar te maken, maar tot dusver wel, ja. Ook omdat hij zo belangrijk bleek. Voor Lierse scoorde ik ook een keer tegen Standard, in play-off 2. Op welhaast dezelfde manier. Door die goal kwam mijn transfer naar Genk in orde."

