Benoot tussen de groten Nog geen 24 en al klassieker gewonnen: in unieke rij jonge kampioenen 05 maart 2018

Voor je 24ste al een grote voorjaarsklassieker winnen: het was/is in het moderne wielrennen geen dozijn renners gegeven. Na zijn knappe zege in de Strade Bianche treedt Tiesj Benoot toe tot een uniek rijtje. De Gentenaar viert volgende zondag zijn 24ste verjaardag, maar pronkt na dit weekend tussen absolute kampioenen als Boonen, Sagan, Gilbert en Kwiatkowski. In totaal zijn ze met tien in de 21ste eeuw, de renners die jonger waren dan Benoot toen ze een van de veertien voorjaarsklassiekers wonnen. Zoveel is zeker: de toekomst lacht Tiesj Benoot toe. Sinds zijn eerste profzege zaterdag is hij officieel een topcoureur. (GLA)

