Benoot tóch in Waalse Pijl 17 april 2018

Na zijn opgave in de Amstel Gold Race stelde Tiesj Benoot openlijk zijn deelname aan de Waalse Pijl in vraag. "Dit kruipt in het hoofd", vertelde hij zondag in Berg en Terblijt. "Ja, ik twijfel over deelname aan de Waalse Pijl. Maar het is te voorbarig om daar nu al een beslissing over te nemen. Laten we eerst zien hoe ik mij morgen voel. En uiteraard wil ik dit ook bespreken met de ploegleiding." De knoop werd al bij al snel doorgehakt. Nog voor de middag liet Lotto-Soudal weten dat de 24-jarige Gentenaar morgenmiddag effectief van start gaat in Seraing. Weliswaar zonder extra druk, want naast Tim Wellens en Benoot rekenen ze bij Lotto ook op Jelle Vanendert. De 33-jarige Limburger haalde in het verleden niet toevallig al drie keer de top tien op de Muur van Hoei en bewees de voorbije wedstrijden dat hij in vorm is. Dat resulteerde onder meer in een toptienplaats in de Amstel Gold Race. De rest van de selectie bestaat uit Tomasz Marczynski, Tosh Van der Sande, Maxime Monfort en de debuterende Bjorg Lambrecht (21). Exact hetzelfde zevental neemt vier dagen later ook de start in Luik-Bastenaken-Luik. (DNR)

