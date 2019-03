Benoot toch in Strade Bianche 07 maart 2019

Tiesj Benoot (Lotto-Soudal) kan zaterdag toch zijn titel verdedigen in de Strade Bianche. Benoot liep vorige zaterdag tijdens de Omloop na een valpartij een diepe wond op in de linkerknie. Hij leek geblesseerd te moeten afzeggen, maar is er nu toch bij. Benoot verraste vorig jaar in de Strade Bianche met zijn eerste profzege. De Gentenaar liet in Siena de Fransman Romain Bardet en Wout van Aert achter zich.

