30 maart 2019

Benoot té ver op Paterberg, Keukeleire lost op Vossenhol

Vreemd. Met Keukeleire in de groep van acht achter Jungels en co en Benoot op korte afstand in een achtervolgend groepje, zag het er uitstekend uit voor Lotto-Soudal in de Paterberg-Kwaremont-zone. Keukeleire ging zelfs even voor het groepje uitrijden en raapte als eerste het laatste restant van de vroege vlucht (Sprengers en Steels) op. Maar ook hij had op het Vossenhol geen antwoord klaar op de versnelling van Van Avermaet. Een veertiende (Keukeleire) en zestiende plaats (Benoot) waren uiteindelijk teleurstellende resultaten. "Ondanks mijn val woensdag in de Men Classic Brugge-De Panne voelde ik me goed", aldus Keukeleire. "Maar toen Van Avermaet ging op het Vossenhol, kende ik een moeilijk moment en was ik niet in staat om de sterkste renners in koers te volgen. Jammer, want anders had er een mooi resultaat ingezeten." Benoot stak de hand in eigen boezem. "Ik zat iets te ver op de Paterberg. In het gootje kon ik niet meer opschuiven, waardoor ik de vlucht van acht miste. Mijn eigen schuld." (DMM)

