Benoot opent seizoen in Argentinië, Wellens op Mallorca 29 december 2018

Lotto-Soudal heeft de plannen van zijn renners voor de eerste weken van het seizoen bekendgemaakt. Tiesj Benoot zal zijn seizoen opnieuw beginnen in de Ronde van San Juan. Het is voor de winnaar van de Strade Bianche zijn tweede deelname in Argentinië. Tim Wellens opent zijn jaar - net als de vijf voorgaande seizoenen - in de Challenge Mallorca. De Limburger won er vorig seizoen één keer en in 2017 tweemaal. Thomas De Gendt start al vroeg aan 2019 in de Tour Down Under. Hij krijgt daar onder meer het gezelschap van de nieuwe spurtbom van Lotto-Soudal, Caleb Ewan. (TLB)