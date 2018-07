Benoot: ook gebarsten rib 13 juli 2018

00u00 0

Tiesj Benoot onderging gisteren bijkomend onderzoek na zijn zware val in rit vier van de Tour. In het ziekenhuis van Deinze kwam nog een barst in een rib aan het licht. Een blessure die bovenop een hele reeks kneuzingen, snijwonden en een schouderontwrichting komt. Hoe zijn revalidatie eruit zal zien, is nog onzeker. De renner van Lotto-Soudal neemt eerst een paar dagen rust, waarna zijn situatie opnieuw geëvalueerd zal worden. De ploeg hoopt dat Benoot over zes weken opnieuw inzetbaar is in de Vuelta. (BA)