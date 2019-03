Benoot: "Ongelooflijk wat Astana doet" 18 maart 2019

Twee dagen voor het einde van de Tirreno is Tiesj Benoot elfde in de stand. Hij had gehoopt beter te doen dan vorig jaar, toen hij vierde werd. Een toptienplaats lijkt nu het hoogst haalbare. Dat komt door een lekke band in de derde rit, waarmee Benoot ruim een halve minuut verloor. Maar dat komt volgens Benoot ook door een parcours dat veel zwaarder is dan vorig jaar en dat niet voor klassieke renners als hij is gemaakt. "Dit was zwaarder dan Luik-Bastenaken-Luik", zei Benoot gisteren in Recanati, waar hij negende werd. Zaterdag maakte hij de vergelijking met de Muur van Hoei: de beklimmingen van de Muro dei Cappucini waren ook al zwaarder.

