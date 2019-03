Benoot: "Mezelf opvolgen in Strade Bianche wordt moeilijk" 08 maart 2019

Tiesj Benoot start morgen als uittredend winnaar in de Strade Bianche, maar beseft dat zichzelf opvolgen geen eenvoudige opgave wordt. "De Strade is één van de wedstrijden die me het best ligt. Starten met het rugnummer één wordt heel speciaal, ik kijk er echt naar uit", zegt hij. "Met de benen die ik afgelopen zaterdag in de Omloop voelde, kan ik in Toscane zeker opnieuw meedoen voor de zege. Toch zal het zeer moeilijk worden om mijn prestatie van vorig jaar te herhalen. De valpartij was natuurlijk niet ideaal. Mijn knie is genaaid en we zullen dag per dag moeten zien hoe het geneest." Lotto-Soudal heeft met Tim Wellens, al drie keer succesvol dit seizoen en derde in de Omloop, nog een tweede kandidaat-winnaar. "Tim en Tiesj delen het kopmanschap", aldus ploegleider Bart Leysen. "Solo naar de finish rijden is uiteraard het beste scenario voor ons. Maar ook op de slotklim in Siena kunnen zowel Benoot als Wellens in een select groepje hun plan trekken." De selectie: Benoot, Wellens, Keukeleire, Naesen, Van Der Sande, Hagen en Marczynski. (XC/JDK)

