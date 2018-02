Benoot "Ik moet geen kopman zijn" En wat met Lotto in de Omloop? 23 februari 2018

Een hoogtestage van twintig dagen op de Spaanse Sierra Nevada. En dan de Omloop en Kuurne-Brussel-Kuurne rijden. Het is een ongewone manier voor Tiesj Benoot om aan het Belgische openingsweekend te beginnen. "Sinds 2014 ga ik elk jaar op hoogtestage. Meestal na de klassiekers of voor de najaarskoersen. Nu heb ik er mijn klassiekers mee voorbereid. Omdat zo'n hoogtestage goed werkt voor mij. Het is iets wat ik moet durven." Benoot hoeft geen kopman te zijn zaterdag. "Wellens heeft bewezen dat hij heel goed is. Jens Keukeleire kan ook een finale rijden. Niemand die het over hem heeft. Zelf voel ik me altijd goed in een vrije rol." (MG)