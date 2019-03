Benoot haalt wellicht Strade Bianche 05 maart 2019

Bij Lotto-Soudal willen ze nog 48 uur afwachten om een definitieve beslissing te nemen, maar de kans dat Tiesj Benoot de Strade Bianche zal rijden lijkt redelijk groot. De snijwonde in Benoots linkerknie heelt goed, maar het is nog afwachten of er geen vuil is achtergebleven dat nog kan gaan ontsteken. Benoot viel zaterdag in de Omloop en een gapende wonde in zijn knie moest gehecht worden. De Lotto-renner was vorig jaar de beste in de Strade. (BA)