Benoot gaat voor ritzege in Vuelta 23 augustus 2018

Tiesj Benoot (24) is goed en wel hersteld van zijn zware val in de Tour (ontwrichte schouder, gekneusde ribben en pols) en start zaterdag met ambitie in zijn allereerste Vuelta. "Na mijn opgave zat ik vijf dagen niet op de fiets. Daarna hervatte ik thuis en liet ik mijn spieren en gewrichten geregeld losmaken bij de kinesist en osteopaat. Op hoogtestage in Livigno heb ik vervolgens drie weken goed kunnen trainen. Ik voel enkel nog wat pijn in de schouder, maar hinderlijk is het niet. Na een bevredigende comeback afgelopen zondag in Hamburg, ligt de focus nu volledig op de Ronde van Spanje en het WK in Innsbruck. Hoe mijn vormpeil is voor het groterondewerk zal in de eerste Vueltaweek wel duidelijk worden. Er zal sowieso minder stress zijn dan in de Tour. Het rittenschema biedt nogal wat kansen voor een vlucht. Zonder al een specifieke etappe voor ogen te hebben, probeer ik er op z'n minst toch eentje van te grijpen." (JDK)