15 juni 2020

00u00 0

Sunweb wisselt halfweg het jaar van kleur. Onder anderen Benoot (foto) en Van Wilder gaan in tenues rijden die overwegend wit zijn met zwarte accenten. Sunweb begon het jaar in rode shirts met witte strepen. Iedere ploeg mag gedurende het seizoen één keer van kleur wijzigen. Sunweb heeft, mede vanwege de herkenbaarheid, gekozen voor een overstap naar witte shirts. Team Ineos rijdt in het rood.

