Benoot en Nibali van start in San Juan 20 januari 2018

De 'Dakar' beleeft momenteel zijn apotheose in de Argentijnse provincies Cordoba en San Juan en kreeg donderdag zowaar Vincenzo Nibali op bezoek. "Zelf ben ik een zondagsrijder, maar tegelijk een gepassioneerd liefhebber van gemotoriseerde sporten", aldus Nibali. De Italiaan start zondag zijn seizoen in de Ronde van San Juan. Nibali won de rittenkoers (toen nog Ronde van San Luis) al een keer in 2010. Naast Bahrain-Merida nemen ook Quick.Step (Gaviria, Keisse), Trek-Segafredo (Nizzolo, Pantano), UAE-Emirates (Atapuma), Movistar (Betancur), Bora-Hansgrohe (Majka) en voor het eerst ook Lotto-Soudal (Benoot, Keukeleire, Maes, Van Der Sande, Wallays en Wouters) deel. "Ze hebben me verteld dat het weer hier beter is dan bij ons (de temperatuur klimt er dezer dagen vlot boven de 30 graden, red.)", lachte Benoot. (JDK)

