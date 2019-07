Exclusief voor abonnees Benoot en De Gendt gaan voor ritzege 06 juli 2019

00u00 0

"Een topresultaat." Daar doet Tiesj Benoot het voor in deze Tour. "Ik heb al genoeg ereplaatsen gereden dit jaar", vindt de 25-jarige Drongenaar van Lotto-Soudal. "Ik was constant op niveau, maar mis nog die uitschieter." Benoot focust in de eerste plaats op een etappezege. "In de Ronde van Zwitserland vond ik mijn goeie benen terug (vierde, red.). Die wil ik verzilveren. Het klassement is niet meteen een doel. Als ik moet kiezen tussen een plaats in de top twintig of een ritzege, kies ik voor het laatste. De twee zijn niet combineerbaar. Top tien rijden zou iets anders zijn, maar wie herinnert zich nog dat ik twee jaar geleden twintigste werd in mijn eerste Tour? Al wil ik nu ook niet opzettelijk tijd verliezen in die openingsweek, want ik zou graag eens de witte jongerentrui dragen mocht die kans zich aandienen. In geval van een offday zal ik dan wel meer dan voldoende minuten 'pakken', die me moeten toelaten om in de lastige ritten te kunnen meeglippen in de vlucht van de dag."

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis