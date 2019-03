Benoot: "Blij met vierde plaats" 15 maart 2019

Tiesj Benoot werd gisteren vierde in Pomarance. Dat was net niet genoeg om vier seconden bonificatie mee te pikken. En elke seconde telt, wanneer je zoals Benoot op een podiumplaats mikt. "Ik ben blij met mijn vierde plaats. Tosh bracht me in de finale in goede positie, maar uiteindelijk zat ik toch iets te ver voor de sprint. Ik moest uit twintigste positie naar voor komen. Er had een top drie ingezeten. Ik ben blij met mijn conditie. Die kan ik de komende dagen zeker doortrekken." (MG)