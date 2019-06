Exclusief voor abonnees Benoot (8ste) klimt met de besten "Top tien moet kunnen" 21 juni 2019

00u00 0

Dag tien na het afsluiten van zijn hoogtestage in de Sierra Nevada en kijk: de wetenschap liet Tiesj Benoot (Lotto-Soudal) niet in de steek. Achtste in de rit, vijfde nu in de stand. "Beter dan verwacht", vond hij toch. "Ik had wel een goed gevoel op hoogtestage, haalde er een hoog vermogen. Maar dat wilde ik toch vertaald zien in competitie. Een koers is namelijk nog altijd iets anders dan training."

Je hebt 24% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis