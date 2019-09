Exclusief voor abonnees Bennett wint zaterdag met overmacht na massale valpartij 09 september 2019

Sam Bennett blijft winnen. Na de derde won de Ierse kampioen zaterdag ook de veertiende rit in de Ronde van Spanje. Bennett zit nu al aan dertien overwinningen dit seizoen. Zijn ritzege in Oviedo kwam er na een sprint die werd opgeschrikt door een massale valpartij. In de slotkilometer ging haast een half peloton tegen de grond. Het belangrijkste slachtoffer was de Sloveen Luka Mezgec, die een breukje opliep in de rechterheup. In diezelfde finale probeerde Tosh Van der Sande nog uit het peloton weg te rijden. "Mijn versnelling was erg goed. Maar op tweehonderd meter voor de streep reed Bennett me zomaar voorbij."

