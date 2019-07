Exclusief voor abonnees Bennett vervangt Viviani bij Deceuninck 09 juli 2019

00u00 0

Deceuninck-Quick.Step heeft zijn vervanger voor de vertrekkende Elia Viviani beet. Patrick Lefevere bevestigde gisteren aan de start van de derde Tourrit in Binche dat het team een mondeling akkoord heeft met de Ier Sam Bennett, 28 en einde contract bij Bora-Hansgrohe. Een officiële handtekening mag pas in augustus worden gezet. "Het spreekt voor zich dat we op zoek moesten naar een alternatief voor Viviani. Dat menen we met Bennett te hebben gevonden", aldus Lefevere. Viviani verhuist na twee seizoenen (Deceuninck-)Quick.Step samen met Fabio Sabatini, één van zijn belangrijkste lead-outs, naar het Franse Cofidis.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis