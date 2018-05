Bennett sluit Giro af met derde ritwinst 28 mei 2018

Elia Viviani kon zijn eindzege in het puntenklassement geen luister bijzetten. De Italiaan moest de laatste sprint aan Sam Bennett laten. De Ier spurtte naar zijn derde zege in deze Giro. Nadat de twee laatste vluchters, Christopher Juul-Jensen en Viacheslav Kuznetsov, gegrepen werden, zette Quick.Step de trein voor Viviani op de rails. Maar in de laatste meters overvleugelde Bennett Viviani nog. Baptiste Planckaert werd vierde. Zaterdag glipte Mikel Nieve - op zijn 34ste verjaardag - mee in de vroege vlucht en rondde het knap af. De Spanjaard van Mitchelton-Scott mocht door de inzinking van kopman Yates voor eigen rekening rijden. (TLB)