Bennett schiet meteen raak, Philipsen tweede

Sean Kelly heeft gelijk. Een gouden kans, is de overstap van Sam Bennett naar Deceuninck-Quick.Step. Want: "Geen team dat de kunst van een perfecte lead-out beter beheerst." Bennett toonde in Tanunda tot wat het kan leiden: meteen raak in de openingsrit van de Tour Down Under. "Archbold deed in de slotfase 'a monster effort'. Maar vooral de ervaring van Keisse, Devenyns en Mørkøv maakte het verschil", prees hij. "Alsof we dit samen al járen doen. Mezelf incluis, telt deze Australische kern vier nieuwkomers. Maar de Wolfpack-filosofie blijft intact." Zo stelde ook ploegleider Rik Van Slycke met genoegen vast. "Ze moeten elkaar wat leren kennen en aanvoelen. Maar blijkbaar kost dat weinig moeite. Voor Sam moet het een ontlading zijn om meteen te kunnen winnen voor zijn 'dream team'." Bennett beaamde: "Het zorgde voor wat druk. Maar ik ben superblij." Toch leek niet hij, maar Jasper Philipsen het even te zullen halen. "De aankomststrook liep wat af. Dus dacht ik: ik héb hem, dit houd ik vol. (grijnst) Net niet dus. In de Schwalbe Classic zette ik mijn spurt te laat in. Nu te vroeg. Jammer. Maar ik ben tevreden. Mijn spurt is goed, er zit snelheid op. Dit geeft me vertrouwen." (JDK)

