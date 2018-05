Bennett pakt 2de zege, frustratie bij Quick.Step 18 mei 2018

00u00 0

Sam Bennett (Bora-Hansgrohe) pakte op het circuit van Imola zijn tweede ritzege in deze Giro . De 27-jarige Ier was de snelste van een door regen, wind en koude gedecimeerd peloton. Ook Baptiste Planckaert (Katusha) en Jurgen Roelandts (BMC) overleefden en sprintten naar plaatsen vier en vijf, terwijl Tim Wellens een tiental kilometer in zijn eentje voor het peloton uitreed. Dé verliezer in Imola was favoriet Elia Viviani. En dat zorgde voor heel wat frustratie bij Quick.Step. De immer emotionele Davide Bramati was na afloop in alle staten, terwijl ook Zdenek Stybar zijn ergernis niet kon verbergen. Pas een halfuur na de wedstrijd bedaarden de gemoederen. "Bij het ingaan van de finale kwam er onder impuls van Bora en Lotto plots een versnelling, waardoor het peloton in twee stukken brak. Bleek onze hele ploeg in het eerste deel te zitten, op Viviani na", vertelde ploegleider Rik Van Slycke. "Geen ramp, want ook Pozzovivo en wittetruidrager Carapaz waren achterin verzeild. Nog voor de eerste passage op het Circuit (op 15 kilometer van de streep, red.) brachten Capecchi en Cavagna Viviani terug, maar helaas moest hij snel opnieuw de rol lossen. Toen hadden we echter net het sein gegeven aan Stybar en co om weer vol op kop te rijden, want Wellens was ondertussen een halve minuut uitgelopen. Dus moesten we die jongens weer een halt toeroepen. Uiteraard zorgt dergelijke verwarring voor frustratie." Bij Quick.Step mikken ze straks op revanche. "Als we pretenderen The Wolfpack te zijn, dan moeten we terugvechten." Vermoedelijk werd Viviani geveld door de koude en de regen. "Toen hij in de teambus binnenkwam, 'schudde hij als een tak' en had hij hulp nodig om zich uit te kleden. Maar we geven de moed niet op..." (DNR)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN