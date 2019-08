Exclusief voor abonnees Bennett blijft maar winnen 27 augustus 2019

Sommigen noemen Sam Bennett de snelste sprinter ter wereld. Dat deed gisteren Edward Theuns, die tweede werd in de derde rit van de Vuelta, die door de Ier werd gewonnen. Over die titel kan worden gediscussieerd. In de Tour heette het nog dat Caleb Ewan de snelste sprinter ter wereld was. Elia Viviani deed al serieuze pogingen om de snelste sprinter ter wereld te worden. En natuurlijk is Sam Bennett een goede kandidaat.

