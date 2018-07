Benjamin Pavard, babyface uit Duitsland 02 juli 2018

In de schaduw van Kylian Mbappé leerde het grote publiek ook Benjamin Pavard (22) kennen. De Franse verdediger maakte een droom van een goal. Een botsende, afvallende bal meteen met buitenkant rechts op de slof, in de bovenhoek. Maar wie is die Pavard - los van het feit dat hij eruit ziet als een kostschooljongen? In 2016 verliet hij het Franse Lille voor het Duitse Stuttgart. Dat speelde toen in... tweede klasse. Pavard: "Men zei me dat dat een slechte keuze was. Maar kijk nu: ik maak mijn droom waar."

