Benfica denkt aan Mignolet 24 juli 2019

Benfica is één van de clubs die een lijntje heeft uitgegooid voor Simon Mignolet, zo weten ze in Portugal. De Portugese topclub had zijn nieuwe keeper bijna beet. Mattia Perin van Juventus had zelfs al medische testen afgelegd, maar bij Benfica stuitten ze op een probleem. De doelman, die momenteel herstelt van een zware schouderblessure, blijkt nog minstens vier maanden onbeschikbaar. Daarop trok Benfica de stekker uit de onderhandelingen en verstuurde het een statement. Een transfer is voorlopig afgeblazen. Tenzij er over andere voorwaarden met Juve kan gepraat worden.

