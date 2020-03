Exclusief voor abonnees BeNeLeague op komst in het basketbal 23 maart 2020

00u00 0

Binnen twee seizoenen een BeNeLeague? In het voetbal verre toekomstmuziek, in het basketbal daarentegen weer een stap dichterbij. De Belgische Pro Basketball League en de Dutch Basketball League maakten gisteren bekend dat ze enkele werkgroepen gaan opstarten, wat moet resulteren in een gezamenlijke competitie vanaf het seizoen 2021-2022.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis